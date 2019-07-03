Филипп Киркоров потрясен смертью отца Николая Баскова.
Поп-король принес соболезнования своему давнему другу и извинился, что не может
быть рядом с певцом в этот тяжелый час.
Филипп Киркоров потрясен смертью отца Николая Баскова.
Поп-король принес соболезнования своему давнему другу и извинился, что не может
быть рядом с певцом в этот тяжелый час.
Филипп Киркоров с детьми сейчас на отдыхе в Майами. Король
российской эстрады переживает из-за того, что не может быть рядом с Николаем Басковым
в тяжелое для него время. Свою поддержку и сочувствие артист выразил в Instagram.
Отец Николая Баскова, Виктор Владимирович, скончался в
возрасте 67 лет. Филипп Киркоров отметил, что 3 июля – самый тяжелый день в
жизни друга и его матери Елены Николаевны: они навсегда простятся с дорогим и
любимым человеком.
По словам Киркорова, отец певца теперь будет аплодировать
ему с небес – и это будут лучшие аплодисменты для "золотого голоса России".
Поп-король отметил, что душой он рядом с Николаем Басковым.
"Душой с тобой, прости , что сегодня физически не с тобой.
Держись, Друг , мои слова соболезнования и утешения Маме....Твой Друг,
Филипп... RIP", – написал (орфография и пунктуация оригинала -
Прим. ред).
Поп-король пожелал Баскову и его маме сил, чтобы пережить
тяжелый день. После же, уверен , останется светлая память о человеке, который подарил
Коле Баскову жизнь, его матери – верного и преданного мужа, а стране – большого
артиста.