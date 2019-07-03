Филипп Киркоров потрясен смертью отца Николая Баскова. Поп-король принес соболезнования своему давнему другу и извинился, что не может быть рядом с певцом в этот тяжелый час.

Филипп Киркоров потрясен смертью отца Николая Баскова.Поп-король принес соболезнования своему давнему другу и извинился, что не можетбыть рядом с певцом в этот тяжелый час.Филипп Киркоров с детьми сейчас на отдыхе в Майами. Корольроссийской эстрады переживает из-за того, что не может быть рядом с Николаем Басковымв тяжелое для него время. Свою поддержку и сочувствие артист выразил в Instagram.Отец Николая Баскова, Виктор Владимирович, скончался ввозрасте 67 лет. Филипп Киркоров отметил, что 3 июля – самый тяжелый день вжизни друга и его матери Елены Николаевны: они навсегда простятся с дорогим илюбимым человеком.По словам Киркорова, отец певца теперь будет аплодироватьему с небес – и это будут лучшие аплодисменты для "золотого голоса России".Поп-король отметил, что душой он рядом с Николаем Басковым."Душой с тобой, прости , что сегодня физически не с тобой.Держись, Друг , мои слова соболезнования и утешения Маме....Твой Друг,Филипп... RIP", – написал (орфография и пунктуация оригинала -Прим. ред).Поп-король пожелал Баскову и его маме сил, чтобы пережитьтяжелый день. После же, уверен , останется светлая память о человеке, который подарилКоле Баскову жизнь, его матери – верного и преданного мужа, а стране – большогоартиста.