Полное солнечное затмение наблюдали сегодня в Южной Америке - в Чили и Аргентине. Оно длилось 4 с половиной минуты, полная фаза наступила без двадцати 12 ночи по Москве.

Полное солнечное затмение наблюдали сегодня в Южной Америке — в Чили и Аргентине. Оно длилось 4 с половиной минуты, полная фаза наступила без двадцати 12 ночи по Москве.Многие туристы и жители региона к началу затмения специально отправились в горы, где находятся обсерватории, там расположились в палатках, чтобы увидеть редкое астрономическое явление, сообщает телеканал "Россия 24".Известно, что туда поехали, например, основатель компании "Майкрософт" Билл Гейтс, бывший президент США Билл Клинтон, а также гитарист группы "Квин" Брайан Мэй.