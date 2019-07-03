УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Осадчей Людмилы Валерьевны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Осадчей Людмилы Валерьевны, 1983 года рождения, которая 26 июня 2019 года ушла из дома в г. Троицк и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 30-35 лет, рост 160-165 см, глаза карие, волосы черные ниже плечБыла одета: штаны камуфляжные цвета хаки, футболка, белые туфли без каблукаПолиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79