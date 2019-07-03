Петька (П) и Василий Иванович (ВИ) приехали за границу. ВИ понтуется как он языки знает...
П:-А что значит БАР?
ВИ:-Ну... Давай попробуем, зайдём... О! Это как наш кабак, понял?
Подходит официант и говорит:"Виски"?
П:-А что значит Виски?
ВИ:-Ну... Давай попробуем, возьмём... О! Это как наш самогон, понял?
Подходит официант и говорит:"Кальмарес"?
П:-А что значит Кальмарес?
ВИ:-Ну... Давай попробуем, возьмём... О! Это как наши раки, понял?
Подходит официант и говорит:"Вуменз"?
П:-А что значит Вуменз?
ВИ:-Ну... Давай попробуем, возьмём...
ВИ свою отпробывал, всё нормально, а П всё нет и нет, уже час прошол. ВИ решил зайти посмотреть, что же там у П случилось. Открывает дверь и видит картину: сидит перепуганная насмерть проститутка, стоит П над ней, штаны спуще
еще анекдот!