03.07.2019

2019-07-03 09:00:49

Создатель Ford Mustang скончался в возрасте 94 лет

Бывший руководитель корпорации Chrysler Ли Якокка скончался в возрасте 94 лет в Калифорнии, сообщает со ссылкой на зарубежный портал TMZ. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.



Ли Якокка работал в Ford Motor Company в 1946-1978 годах. Под его руководством был создан автомобиль Ford Mustang. Через некоторое время предприниматель возглавил корпорацию Chrysler, передает телеканал "".