03.07.2019

2019-07-03 12:00:47

Стала известна главная причина смерти россиянок

Министерство здравоохранения назвало самые частые причины смерти россиянок трудоспособного возраста. Данные были опубликованы в "Российской газете".



Наиболее распространенной причиной смерти женщин являются новообразования. От раковой опухоли умирает каждая четвертая россиянка (23,8%). За ними следуют болезни системы кровообращения, в том числе инфаркты и инсульты (22,9%). Тройку замыкают внешние причины (19,2%), передает .



Уровень смертности трудоспособных женщин является наиболее высоким в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области. Меньше всего россиянок умирает в Ингушетии, Дагестане и Чечне, сообщает телеканал "".