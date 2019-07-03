Злоумышленник похитил находящиеся в сейфе денежные средства, а затем, связав руки и ноги продавца проводом, скрылся с места происшествия...

«Оперуполномоченные уголовного розыска УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО задержали 54-летнего мужчину,подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о разбое в организации. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что в один из магазинов сотовой связи на улице Маросейка зашел неизвестный и, словесно угрожая продавцу, завел её в подсобное помещение, где потребовал открыть сейф. После чего злоумышленник похитил находящиеся в нем денежные средства, а затем, связав руки и ноги продавца проводом, скрылся с места происшествия. Материальный ущерб составил более 3 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Ярославском шоссе. Похищенные денежные средства изъяты.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60