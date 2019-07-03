В городе Сан-Бруно (США, штат Калифорния) в результате стрельбы, открытой в местном торговом центре, два человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, их состояние стабильно.

В городе Сан-Бруно (США, штат Калифорния) в результате стрельбы, открытой в местном торговом центре, два человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, их состояние стабильно.По предварительным данным, стрельбу из пистолетов открыли не менее двух человек, не исключено, что они стреляли друг в друга. Шеф полиции города подчеркнул, что в данном случае речь не идет о том, что кто-то ходил по торговому центру и вел беспорядочный огонь. Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников, передает ТАСС.Известно, что в результате возникшей паники пострадали два человека, которым оказали медицинскую помощь на месте.