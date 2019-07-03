У женщины, приехавшей в Суздаль вместе с туристической группой, похитили сумку.

26 июня текущего года в ОМВД России по Суздальскому району обратилась гражданка одного из иностранных государств. С помощью переводчика женщина пояснила, что находится в Суздале вместе с туристической группой, участники которой занимаются рисованием. В момент, когда, делая наброски, женщина отвлеклась, неизвестный похитил её сумку, в которой, в том числе, находились документы и кредитные карты.Сотрудники полиции, уточнив обстоятельства, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого задержали подозреваемого в хищении, 47-летнего местного жителя.Фигурант в содеянном сознался.Похищенные документы и кредитные карты были изъяты и возвращены законной владелице, которая выразила слова благодарности в адрес полицейских, отметив их профессионализм.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность фигуранта к совершению других имущественных преступлений.