Президенту Украины Владимиру Зеленскому предъявили серьезные претензии. Бывшего юмориста публично уличили в трусости. В преддверии внеочередных парламентских выборов ситуация для лидера Незалежной серьезно обострилась.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предъявили серьезные претензии. Бывшего юмориста публично уличили в трусости. В преддверии внеочередных парламентских выборов ситуация для лидера Незалежной серьезно обострилась.
Зеленский не выполняет предвыборных обещаний, хотя имеет
такую возможность, заявил на пленарном заседании Верховной рады глава
"Радикальной партии" Олег Ляшко. Скандальный политик напомнил, что во
время предвыборной кампании рвущийся к власти юморист обещал покончить с
"эпохой сватов и кумовьев". Но сев в кресло президента он назначил
своих друзей из студии "95 квартал" на ответственные должности,
посетовал Ляшко.
Политик также напомнил, что Зеленский обещал подписать закон
об импичменте президента, но в итоге наложил на него вето. Президент, полагает
Ляшко, имел уникальную возможность отличаться от предыдущих глав государств,
сделать власть подконтрольной закону и обществу.
По мнению Ляшко, боится вернуть закон об
импичменте в парламент. В этом случае законодатели преодолеют вето президента,
объяснил парламентарий нерешительность президента.
"Владимир, ты трус!" – заявил Ляшко с трибуны Верховной
рады.
Закон об импичменте, на который наложил вето Зеленский,
предусматривает создание временных следственных комиссий в случае начала
отстранения главы государства от власти. В Верховной раде за импичмент должны
проголосовать 300 депутатов, перед этим получив заключение Конституционного
суда.
вступил в должность президента
Украины 21 мая. Одним из первых его решений стал роспуск Верховной рады.
Внеочередные выборы в парламент назначены на конец июля.