Президенту Украины Владимиру Зеленскому предъявили серьезные претензии. Бывшего юмориста публично уличили в трусости. В преддверии внеочередных парламентских выборов ситуация для лидера Незалежной серьезно обострилась.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предъявили серьезные претензии. Бывшего юмориста публично уличили в трусости. В преддверии внеочередных парламентских выборов ситуация для лидера Незалежной серьезно обострилась.Зеленский не выполняет предвыборных обещаний, хотя имееттакую возможность, заявил на пленарном заседании Верховной рады глава"Радикальной партии" Олег Ляшко. Скандальный политик напомнил, что вовремя предвыборной кампании рвущийся к власти юморист обещал покончить с"эпохой сватов и кумовьев". Но сев в кресло президента он назначилсвоих друзей из студии "95 квартал" на ответственные должности,посетовал Ляшко.Политик также напомнил, что Зеленский обещал подписать законоб импичменте президента, но в итоге наложил на него вето. Президент, полагаетЛяшко, имел уникальную возможность отличаться от предыдущих глав государств,сделать власть подконтрольной закону и обществу.По мнению Ляшко, боится вернуть закон обимпичменте в парламент. В этом случае законодатели преодолеют вето президента,объяснил парламентарий нерешительность президента."Владимир, ты трус!" – заявил Ляшко с трибуны Верховнойрады.Закон об импичменте, на который наложил вето Зеленский,предусматривает создание временных следственных комиссий в случае началаотстранения главы государства от власти. В Верховной раде за импичмент должныпроголосовать 300 депутатов, перед этим получив заключение Конституционногосуда.вступил в должность президентаУкраины 21 мая. Одним из первых его решений стал роспуск Верховной рады.Внеочередные выборы в парламент назначены на конец июля.