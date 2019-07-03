Александров - небольшой провинциальный город во Владимирской области, который входит в состав «Золотого кольца» России.

Александров - небольшой провинциальный город во Владимирской области, который входит в состав «Золотого кольца» России. Появился на месте Александровской Слободы, где 17 лет провел Иван Грозный. При нем слобода была фактически столицей России. Позже в нее прятался Петр, когда взбунтовались стрельцы, 15 лет жила будущая императрица Елизавета Петровна во время ее ссылки действующей императрицей Анной Ивановной.



Город интересен для приезжих именно своей древностью. Даже новые здания выдержаны в архитектурном стиле времен Ивана Грозного. Обязательным атрибутом является башенки с куполом. В Александрове сохранились многочисленные исторические памятники. Местный Кремль по размеру уступает только Московскому. В свое время был резиденцией Ивана Грозного, в 1649 году преобразован в женский монастырь. В наше время он вновь стал действующим. После революции в нем проводились выставки декоративно-прикладного искусства.

На территории Кремля находится Успенский собор, который впервые был восстановлен Иваном Грозным. Соборы и храмы Александровской Слободы завораживают своим убранством: церковь Боголюбской иконы Божией Матери, Собор Рождества Христова, Троицкий собор, Успенская церковь. Действующий мужской монастырь - Свято-Лукьянова мужская пустынь, основан в 1594 году, на территории которой сохранились 3 храма, церковная школа, кафельный и кирпичный заводы.

Интересное здание 19 века мануфактурщиков Первушина, выдержано в стиле неоклассицизма - настоящий дворец с белыми колоннами. Сегодня в нем действует городской художественный музей. В Александров приезжают почитатели таланта Марины и Анастасии Цветаевых. Именно здесь сестры находились во время послереволюционных репрессий. В доме-музее проводится ежегодный «Фестиваль цветаевской поэзии». Экспонаты знакомят с жизнью и творчеством обеих сестер.

Железная дорога появилась в городе в 1870 году. Каменная станция Александров, построенная в 1903 году, сохранилась до нашего времени. У нее действует музей железнодорожного вокзала города. Александров 1 - конечная станция Московской электрички, которая отходит от Ярославского вокзала столицы. Пригородные поезда двигаются в 4 основных направлениях: Москва, Иваново, Ярославль, Орехово-Зуево. 4 раза в день в Москву курсируют экспрессы, время в пути - 1:00 40 минут. Обычный электропоезд движет в среднем 2:00 15 минут. В городе есть еще одна станция Александров 2, расположенная на линии Александров 1 - Куровская.

От станции Александров 1 можно добраться электричкой до Москвы, Орехово-Зуево, Ярославля, Ростова, Дмитрово, Поварово, Пушкино, Балакирево, Киржача. От Александров 2 - до Куровской, Иванова, Орехово-Зуево, Киржача. Расписание пригородных поездов надо уточнять в справочной службы вокзала или на сайте http://raspisanie24.com/elektrichki/aleksandrov/. К станций можно добраться автобусами и маршрутными такси.