Екатеринбург выиграл право на проведение Универсиады в 2023 году. Такое решение принял исполком Международной федерации студенческого спорта в Неаполе. В рамках летних Игр будет разыграно 244 комплекта медалей. В программу войдут 15 обязательных видов спорта. Кто был в составе делегации, и как прошла презентация заявки, какие задачи теперь стоят перед столицей Урала?

Екатеринбург выиграл право на проведение Универсиады в 2023 году. Такое решение принял исполком Международной федерации студенческого спорта в Неаполе. В рамках летних Игр будет разыграно 244 комплекта медалей. В программу войдут 15 обязательных видов спорта. Кто был в составе делегации, и как прошла презентация заявки, какие задачи теперь стоят перед столицей Урала?Решение исполкома международной федерации студенческого спорта в зале встречают аплодисментами. Уже в четвертый раз — после Москвы, Казани и Красноярска — Универсиада пройдет в России. Уральская столица примет летние игры в год своего трехсотлетия — в 2023 году.Заявку Екатеринбурга руководители федерации назвали одной из самых сильных за последние несколько лет. Серьезную роль в положительном решении сыграли и богатые спортивные традиции региона, а также наличие в городе одного из крупнейших образовательных центров — Уральского федерального университета.За четыре года в Екатеринбурге предстоит провести серьезную подготовительную работу. Действующие объекты будущей Универсиады уже показали международной комиссии: дворец игровых видов спорта регулярно принимает соревнования по волейболу, баскетболу и спортивной гимнастике, а на "Екатеринбург-арене", где пройдет церемония открытия игр, совсем недавно проходили матчи Чемпионата мира по футболу. Впрочем, многое предстоит построить с нуля.Изменится и городская инфраструктура. Основные объекты размещения гостей будут возведены на берегу одного из городских прудов. После окончания Универсиады, здания передадут под кампус федерального университета.