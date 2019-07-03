УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Гурина Артема Сергеевича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Гурина Артема Сергеевича,1987 года рождения, который 30 июня 2019 года ушел из дома в г. Московский и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: 25-30 лет, рост 185-187см, волосы темно-русые, коротко стриженныеБыл одет: синие джинсы, светлая футболкаОсобые приметы: на левой брови шрам, слева в районе ребер родимое пятноПолиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79