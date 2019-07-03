17 лет работы фонда Саби в Казахстане. Чего удалось достичь? Какие проекты запущены? Кому оказана помощь? Обо всем этом в нашей статье.

Асель Тасмагамбетова и Кенес Ракишев создали фонд, который за 17 лет работы достиг многого. Каждая программа этого фонда уникальная – аналогов в Казахстане просто нет. И это впечатляет компании и людей, помогающих фонду.

Программы фонда получили статус республиканских. Каждая направлена на решение конкретных проблем:



Помощь инвалида-колясочникам. Служба «ИнваТакси» работает уже в 20 городах Казахстана, инвалиды перемещаются с помощью специальных автомобилей, которых в парке уже 62.



Помощь больным детям на лечение и реабилитацию за рубежом. Благодаря специальной программе удается собирать деньги на операции тысячам больных малышей.



Поддержка выпускников Домов юношества. Ракишев Кенес и Асель Тасмагамбетова развивают проект, позволяющий детям-сиротам социализироваться, найти работу и построить собственное жилье на льготных условиях.



Внимание проблемам молодежи. Фонда «Саби» прививает подрастающему поколению любовь к спорту и здоровому образу жизни с помощью обустройства современных спортивных площадок и спортзалов.



Содействие одаренной молодежи. Будущие таланты получают безвозмездные гранты на обучение в лучших учебных заведениях Казахстана и других стран, а также на оплату услуг топовых репетиторов.



Адресная помощь с помощью ежегодной SMS-акции «Подари детям жизнь». Любой человек может перевести символическую сумму на счет фонда, а работники «Саби» переведут деньги ребенку, который нуждается в срочной операции.



Улучшение бытовых условий в детских социальных учреждениях, развитие гимназий и сферы образования, а также помощь медицинским учреждениям по всему Казахстану.





Запущены два новых проекта:



Экологическая программа по спасению уникального каспийского тюленя. Это самое маленькое и редкое животное, обитающие только в Каспийском море. За последние 100 лет популяция сократилась на 90%. Программа позволит изучить животное и увеличить популяцию с помощью специальных исследований и ряда работ.



Благотворительная акция совместно с сетью ресторанов Parmigiano Group. Известный ресторатор вызвался помочь Асели Тасмагамбетовой и Кенесу Ракишеву в строительстве новых отделений экстренных детских хирургий в разных городах Казахстана. Принять участие в акции и помочь детям может любой посетитель ресторанов.





Активно поддерживаются финалисты конкурса «Построй свой бизнес»:



Опытные бизнесмены, юристы и другие специалисты проводят бесплатные консультации и семинары.





Фонд помогает в приобретении офисной техники и мебели, в оплате аренды и других текущих расходов.





Финалистам помогают партнеры фонда. В 2018 году таким партнером была компания Ernst&Young.





Несмотря на такое обилие проектов и инициатив, фонд «Саби» не останавливается на достигнутом. Ракишев Кенес и Асель Тасмагамбетова верят, что еще успеют сделать много добрых дел, ведь, у них много единомышленников в лице меценатов, бизнесменов и других небезразличных людей.