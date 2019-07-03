Средства на новое жилье получат 27 собственников

Средства на новое жилье получат 27 собственниковНа расселение аварийных домов из федеральной казны городу Владимиру направили почти 26 миллионов рублей, еще 397 тысяч рублей добавила область. Кроме того, городу удалось добиться из области еще 7,5 миллиона рублей на эти цели.В 2019 году по муниципальной программе во Владимире расселят 5 многоквартирных жилых домов. 3 из них находятся в историческом центре: на улице Гоголя, 14, улице Княгининской, 4 и улице Музейной, 14, ещё 2 - в микрорайоне Оргтруд, на улице Молодежной, 4 и улице Октябрьской, 2.Специалисты уже начали независимую оценку жилья, находящегося в собственности жителей указанных аварийных домов. Оценку планируют закончить в июле этого года. После этого с каждым собственником подпишут соответствующее соглашение и выплатят необходимые деньги.Средства на новое жилье получат 27 собственников, которые имеют в аварийном жилом фонде 17 жилых помещений общей площадью 603,71 квадратных метра. Также расселят 9 муниципальных жилых помещений общей площадью 310,6 квадратных метра, в которых зарегистрировано 26 человек. Для них город приобретет одну однокомнатную, пять двухкомнатных и три трехкомнатных благоустроенных квартиры.