4-летняя девочка утонула в пруду
4-летняя девочка утонула в пруду
Региональный СледКом возбудил уголовное дело по факту гибели маленького ребенка.
22 июня в Александровском районе 4-летняя девочка под присмотром 42-летней бабушки находилась на берегу небольшого пруда. Женщина отдыхала на импровизированном пляже, а маленькая внучка играла, стоя ножками в воде.
Проявив невнимательность и безответственность, женщина на короткое время оставила поведение внучки без внимания. Девочка упала в воду и погибла.
Водоем имеет статус противопожарного пруда, это не место для отдыха граждан, купаться там нельзя.
Однако местные жители без разрешения обустроили территорию и оборудовали пляж.