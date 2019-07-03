4-летняя девочка утонула в пруду

4-летняя девочка утонула в прудуРегиональный СледКом возбудил уголовное дело по факту гибели маленького ребенка.22 июня в Александровском районе 4-летняя девочка под присмотром 42-летней бабушки находилась на берегу небольшого пруда. Женщина отдыхала на импровизированном пляже, а маленькая внучка играла, стоя ножками в воде.Проявив невнимательность и безответственность, женщина на короткое время оставила поведение внучки без внимания. Девочка упала в воду и погибла.Водоем имеет статус противопожарного пруда, это не место для отдыха граждан, купаться там нельзя.Однако местные жители без разрешения обустроили территорию и оборудовали пляж.