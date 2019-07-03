Одновременно прошла торжественная церемония принятия Присяги слушателями, прибывшими на обучение.

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялась торжественная церемония выпуска слушателей. Более пятнадцати полицейских, успешно прошедших обучение и выдержавших квалификационные экзамены, пополнили ряды сотрудников разных служб полиции в районах области.Вместе со свидетельством об окончании Центра профессиональной подготовки нескольким сотрудникам были вручены благодарности за личную инициативу, высокие показатели в учебе и активное участие в общественной жизни ЦПП.Одновременно с выпуском прошла и церемония принятия Присяги. Слушатели прибыли на обучение по программе профессиональной подготовки младшего офицерского состава. В течение нескольких месяцев им предстоит изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность полиции, отрабатывать приемы самообороны и стрельбы из табельного оружия.Присутствовавший на церемонии ветеран ОВД полковник юстиции Александр Сухов пожелал новому поколению сотрудников достойно нести службу.Мероприятие завершилось минутой молчания в память о погибших сотрудниках полиции.Слушатели и выпускники взводов прошли торжественным маршем по Аллее памяти и возложили венки у бюста героя России Ивана Ивановича Голубева.