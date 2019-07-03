Цель акции — рассказать как можно большему числу граждан о том, как важно быть заметным на дороге в тёмное время суток.

3 июля, в день образования ГИБДД МВД России, сотрудники региональной Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Меня видно».Цель акции — рассказать как можно большему числу граждан о том, как важно быть заметным на дороге в тёмное время суток.В рамках акции «Меня видно» сотрудники ГИБДД вышли на улицы города Владимира, чтобы напомнить гражданам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также подарить световозвращающие брелоки, которые помогут юным и взрослым пешеходам стать заметнее в вечернее время.Горожане с воодушевлением восприняли инициативу инспекторов дорожного движения, не раздумывая, крепили брелоки к своим сумкам и одежде и благодарили полицейских за такую заботу об их безопасности.Не забывали граждане поздравлять сотрудников ГИБДД с их профессиональным праздником, желая им здоровья, благополучия, энергии и успехов в их нелегком деле.