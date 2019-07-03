Депутат Госдумы, член президиума генсовета Единой России Алена Аршинова обратилась в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой взять на контроль расследование дела в отношении сотрудников роддома в Калининграде – реаниматолога Элины Сушкевич и главного врача Елены Белой. В партии убеждены, что ситуация требует прозрачного и публичного рассмотрения.

Депутат Госдумы, член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова обратилась в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой взять на контроль расследование дела в отношении сотрудников роддома в Калининграде –реаниматолога Элины Сушкевич и главного врача Елены Белой. В партии убеждены, что ситуация требует прозрачного и публичного рассмотрения.Алена Аршинова направила свою просьбу на имя генерального прокурора России Юрия Чайки и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В ней она также попросила привлечь к расследованию ведущих экспертов страны.Депутат отметила, что врачи по всей стране в негодовании из-за происходящего. В "Единую Россию" поступают многочисленные обращения от медиков с просьбами разобраться в деле. "Ситуация действительно чудовищная, трудно представить, что врачи, которые много лет спасали недоношенных малышей, взяли и преднамеренно убили крошечного человечка", – подчеркнула Алена Аршинова.Депутат Госдумы, член общественного совета партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Юрий Кобзев также направит обращение в Генеральную прокуратуру. В его послании речь пойдет о выборе экспертов для максимально объективного установления обстоятельств произошедшего."Мы требуем привлечь к расследованию медицинское сообщество и профессиональных экспертов, а не тех экспертов, которые Следственный комитет готовит исключительно для своих нужд. Расследование этого резонансного дела должно быть максимально открытым", – подчеркнул он.Парламентарий рассказал о том, что на встречах с медицинскими коллективами, которые проходят в рамках региональной недели, очень остро поднимается вопрос преследования врачей. Ситуация, когда проводятся публичные мероприятия, подробности попадают в прессу, а врачей выводят в наручниках, вызывает крайне негативный отклик в медицинском сообществе."Это "охота на ведьм" и она недопустима", – уверен Кобзев.Член комитета Госдумы по охране здоровья от фракции "Единая Россия" Борис Менделевич признался, что впервые за всю свою практику сталкивается с тем, чтобы врачей обвиняли по такой страшной статье, как "Убийство", то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Однако тенденция на преследование медиков была видна и раньше."В последние два года мы наблюдаем некий прессинг со стороны правоохранительных органов в адрес медработников", – рассказал депутат. Он добавил, что и дело врачей роддома в Калининграде, и другие разбирательства подобного рода, должны вестись с участием представителей медицинского сообщества, поскольку не обладая специальными знаниями невозможно разобраться во всех нюансах оказания помощи в каждом конкретном случае."Надо понимать, что медицина – это не физика или математика, здесь нет одного правильного решения. Зачастую медицина сродни творчеству. Поэтому важно, чтобы любой случай ненадлежащего оказания медпомощи рассматривался с привлечением квалицированных специалистов", – подчеркнул Менделевич.Напомним, 30 июня следствие предъявило обвинение исполняющей обязанности главного врача роддома №4 в Калининграде Елене Белойв организации убийства ребенка, а реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич – в совершении умышленного убийства. Однако по мнению представителей профессионального сообщество, дело не так однозначно. В поддержку обвиняемых медики из разных городов России запустили флешмоб. Врачи публикуют в социальных сетях фотографии и видео с хештегом #ЯЭлинаСушкевич.