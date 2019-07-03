Мероприятие организовано в рамках комплексной операции «Подросток», которая проходит на территории региона.

Сотрудники отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом по проблемам семьи, женщин и детей управления образования города провели мероприятие по профилактике социально негативных проявлений в подростковой среде в городской библиотеке.Мероприятие организовано в рамках комплексной операции «Подросток», которая проходит на территории региона.На встречу с представителями органов системы профилактики были приглашены учащиеся школ, отдыхающие в лагерях с дневным пребыванием.В рамках данного мероприятия сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних рассказали ребятам об административной и уголовной ответственности подростков, разъяснили меры наказания за совершение самых распространенных правонарушений. Также учащимся напомнили о необходимости соблюдения действующего законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых, о правилах поведения на улице, водоемах и о том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать для своей безопасности.Завершилась встреча просмотром мультфильма и интересной викториной.По мнению полицейских, подобные мероприятия способствуют формированию правосознания и законопослушного поведения у подростков.