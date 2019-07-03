Они знали, что их знакомый финансирует террористические организации

Они знали, что их знакомый финансирует террористические организацииФСБ завела дело на двоих жителей Владимирской области. Мужчин обвиняют в том, что они знали о человеке, которых финансирует террористов, но не стали сообщать об этом в полицию.По версии правоохранителей, эти двое были лично знакомы с одним из террористов, которых ликвидировали 22 мая в Кольчугино. Преступник не скрывал перед ними связей с запрещенными организациями, а также информацию о переводах денег террористам.