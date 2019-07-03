Мужчине пришлось покупать их за свой счет

Мужчине пришлось покупать их за свой счетКовровская городская прокуратура провела проверку по жалобе инвалида 2 группы. Специалисты ведомства выявили нарушение его права на бесплатное обеспечение лекарствами.Мужчина - инвалид 2 группы по онкологическому заболеванию, он имеет право на получение бесплатных лекарств по рецептам врача.В сентябре и ноябре 2018 года в аптеке ему отказали в выдаче медикаментов, объясняя это решение тем, что нет денег на их закупку. Мужчине пришлось покупать лекарства за свой счет на общую сумму около 11 тысяч рублей.Городской прокурор потребовал взыскать с лечебного учреждения возмещения расходов на приобретение лекарств. Нарушенные права инвалида восстановлены.