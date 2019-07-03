Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров Владимира Путина с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на полях саммита G20 по поводу расследования крушения пассажирского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. Также официальный представитель Кремля раскрыл позицию, которую во время короткого общения огласил российский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров Владимира Путина с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на полях саммита G20 по поводу расследования крушения пассажирского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. Также официальный представитель Кремля раскрыл позицию, которую во время короткого общения огласил российский лидер.Глава нидерландского правительства Марк Рютте сообщил журналистам о том, что ему удалось поговорить с Владимиром Путиным по поводу сбитого над Украиной пассажирского лайнер. Раскрывать подробности этого общения политик не стал из-за чрезвычайной деликатности этой темы. Кроме того, сами переговоры были конфедециальными.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт обмена мнениями между Владимиром Путиным и Марком Рютте и уточнил, что короткая встреча прошла "на ногах" в кулуарах саммита G20 в Осаке, передает . "Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита", – добавил официальный представитель Кремля.Кроме того, Дмитрий Песков приоткрыл завесу тайны, о чем именно в контексте расследования крушения Boeing на Украине разговаривали политики. "Был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна и, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера.Песков напомнил, что подобные тезисы неоднократно и на самых разных уровнях озвучивались как Нидерландам, так и другим странам. Напомним, ранее совместная следственная группа выдвинула обвинение подозреваемым в причастности к катастрофе – четырем россиянам и одному гражданину Украины.Крушение Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, произошло летом 2014 года в Донецкой области. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Никто не выжил.Почти сразу после катастрофы, до того, как стали известны хоть какие-то обстоятельства произошедшего, западные страны стали выдвигать обвинения против России. При этом в ходе расследования было установлено, что самолет был сбит ракетой, снятой с вооружения российской армии. Более того, по бортовому номеру снаряда удалось установить – он поступил на склады Вооруженных сил Украины.