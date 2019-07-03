На днях была зафиксирована вспышка неизвестного смертельного вируса. Ученые не знают, что это, и никогда не сталкивались с подобным.

На днях была зафиксирована вспышка неизвестного смертельного вируса. Ученые не знают, что это, и никогда не сталкивались с подобным.Об инфекции сообщила глава Минздрава Боливии Габриэла Монтаньо.В двух государственных больницах Ла-Паса приняли чрезвычайные санитарно-эпидемиологические меры для борьбы с напастью.Накануне скончалась одна пациентка. От нее заразились два врача – их поместили в отделение интенсивной терапии с жалобами на лихорадку, мигрень и боли в животе.В группе риска оказались три человека, которые контактировали с заболевшими незадолго до госпитализации. За их состоянием наблюдают медики.Как сообщает Sputnik Mundo, в Ла-Пас прибыли три международных экспертадля работы с местными специалистами для определения типа вируса. В лабораториях уже установили, что это не разновидность лихорадки денге, чикунгуньи или гриппа. Образцы направили в Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, США.