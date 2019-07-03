Генеральный директор одной из столичных организаций совместно с соучастником вступили в сговор с целью хищения денежных средств, выделяемых по государственному контракту...

«Басманным районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор фигурантам уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 173 миллионов рублей в сфере оборонно-промышленного комплекса», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что генеральный директор одной из столичных организаций совместно с соучастником вступили в сговор с целью хищения денежных средств, выделяемых по государственному контракту на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту вооружения, военной и специальной техники Вооруженных Сил Российской Федерации.С целью реализации преступного умысла злоумышленники, 43-летний и 50-летний жители столицы и Московской области, в период времени с марта по апрель 2012 года от имени нескольких организаций изготовили фиктивные документы, согласно которым указанными организациями якобы осуществлялась поставка товаров в адрес заказчика. Однако, как оказалось, руководители данных организаций являются номинальными, какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и указанные документы не подписывали. Таким образом, злоумышленники мошенническим путем совершили хищение денежных средств в размере свыше 173 млн рублей.Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время Басманным районным судом фигуранты признаны виновными в совершении указанного преступления, им назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28