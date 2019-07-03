Вячеслав Володин подписал соглашение о сотрудничестве российской Госдумы с Центральноамериканским парламентом. Это произошло в рамках второго Международного форума Развитие парламентаризма.

Вячеслав Володин подписал соглашение о сотрудничестве российской Госдумы с Центральноамериканским парламентом. Это произошло в рамках второго Международного форума "Развитие парламентаризма".По словам спикера нижней палаты, интерес к мероприятию растет, широкая повестка, конкретные предложения и отсутствие взносов делают площадку привлекательной. По сравнению с прошлым годом, число гостей увеличилось в два раза, отмечает телеканал "Россия 24". В работе форума участвуют около 800 экспертов из более, чем 130 стран."Формат и атмосфера на форуме позволяют обсуждать самые разные темы. Здесь могут встретиться оппоненты, будут каждый говорить о своём, никто не будет прерывать, как это было с нашей делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы. Здесь воздуха больше, поэтому сюда и едут", — заявил Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы.