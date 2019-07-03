Московская полиция вместе с Росгвардией обезвредили организованную группу, которую подозревают в изготовлении фальшивых документов для иностранцев.

Московская полиция вместе с Росгвардией обезвредили организованную группу, которую подозревают в изготовлении фальшивых документов для иностранцев.По данным следствия, злоумышленники предлагали услуги на интернет-сайтах, где представлялись сотрудниками многофункционального миграционного центра. Покупателям выдавали поддельные бумаги о постановке на учёт.Каждый день группа получала доход более ста пятидесяти тысяч рублей, а за последние полгода общий ущерб превысил 10 миллионов, сообщает телеканал "Россия 24".