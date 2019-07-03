В отношении 23-летнего муромчанина возбуждено уголовное дело.

13 июня текущего года в полицию с заявлением о незаконном списании денежных средств с банковской карты обратился 43-летний житель одного из поселков Муромского района. Материальный ущерб, причиненный заявителю, составил более 34 тысяч рублей. Потерпевший пояснил, что обнаружил пропажу денежных средств на утро после совместного распития спиртных напитков в компании знакомых.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции из числа лиц, с которыми потерпевший контактировал в день кражи, был установлен возможный подозреваемый - 23-летний житель того же поселка, который уже попадал в поле зрения правоохранителей, и ранее неоднократно был судим за мошенничества и грабеж.Подозреваемый был задержан 21 июня на территории района. Свою вину молодой человек признал и пояснил, что банковскую карту он похитил из кармана потерпевшего, пока тот спал, после чего потратил имевшиеся на ней денежные средства на личные нужды в торговых точках города.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении 23-летнего муромчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Напомним, что санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.