Сотрудники УВМ МВД по Республике Татарстан оформили все документы в кратчайшие сроки.

«Сегодня в отделе полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Набережные Челны Республики Татарстан прошла торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации Екатерине, Ричарду и Джимми Люльковичам, прибывшим в нашу страну в 2014 году из района боевых действий на юго-востоке Украины», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.20 июня в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» глава многодетной семьи Владимир Люлькович обратился к Президенту России с просьбой об оказании содействия в получении российского гражданства. В кратчайшие сроки семья была включена в Государственную программу по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, оформлены необходимые документы. Это позволило троим детям Владимира Люльковича в упрощенном порядке приобрести российское гражданство. Принимаются меры по закреплению правового статуса в отношении остальных членов его семьи.«Врио начальника УВМ МВД по Республике Татарстан полковник полиции Рустем Аманов вручил паспорта граждан Российской Федерации 24-летней Екатерине, 28-летнему Ричарду и 22-летнему Джимми Люльковичам и поздравил их с этим знаменательным событием», - добавила Ирина Волк.