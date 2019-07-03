Девушка сообщила, что в ночь на 28 июня на улице Каретный ряд к ней подошли неизвестные, с которыми у неё произошёл словесный конфликт...

«В полицию поступило заявление от жительницы столицы о причинении ей неизвестными лицами телесных повреждений», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Девушка сообщила, что в ночь на 28 июня на улице Каретный ряд к ней подошли неизвестные, с которыми у неё произошёл словесный конфликт. Злоумышленники нанесли ей телесные повреждения, после чего скрылись с места происшествия. Потерпевшая для оказания помощи обратилась в медицинскую организацию.Отделом дознания УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ.«В кратчайшие сроки полицейскими проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников.В результате проведённых мероприятий подозреваемые задержаны в г. Санкт-Петербурге. Ими оказались 26-летний уроженец г. Воронежа и 27-летний уроженец Московской области.В настоящее время они доставлены в Москву для проведения следственных действий.Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - добавила Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк