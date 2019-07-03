Вера Брежнева и Константин Меладзе предпочитают не распространяться о своей частной жизни. Однако в Сети появилось видео, на котором запечатлена пара.

Вера Брежнева и Константин Меладзе предпочитают не распространяться о своей частной жизни. Однако в Сети появилось видео, на котором запечатлена пара.Вера Брежнева и Константин Меладзе оформили свои отношения в 2015 году в Италии, по некоторым данным, спустя десять лет после начала романа. Супруги не дают интервью о своих отношениях, редко вместе выходят в свет, что, возможно, еще больше распаляет любопытство общественности.И вот певица решила его наконец удовлетворить. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Вера Брежнева опубликовала видео, на котором запечатлена с Константином Меладзе катающейся на велорикше. В ролике пара не скрывает своих эмоций: оба улыбаются в камеру.Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах певице и продюсеру. Поклонники обрадовались обнародованному интимному видео, ведь Вера Брежнева и Константин Меладзе не любят делиться подробностями своей частной жизни. Кстати, из-за этого певица даже попала в неприятную ситуацию.Это случилось после того, как многие знаменитости поздравили Константина Меладзе с днем рождения публично, оставив пожелания в соцсетях. А Вера Брежнева этого не сделала, за что ее немедленно осудили. В какой-то момент предпочитающая отмалчиваться певица не выдержала и обратилась к общественности."Сегодня друзья прислали пару статей на тему, что я не поздравила мужа с Днем Рождения в Инстаграм… И хочется спросить, люди, вы реально думаете, что я должна мужчину, с которым живу поздравить здесь?? Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья это фото в соцсетях ??)) Или думаете все, что вы видите в Инстаграм – это правда?? Я сегодня провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично. Вот мы с @meladzemusic смотрим на все это и желаем вам любви реальной, а не виртуальной (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к публике .