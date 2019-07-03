В московском аэропорту Шереметьево проводится внутренняя проверка из-за задержек с выдачей багажа, рассказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих. По его словам, по итогам проверки будут сделаны самые серьезные выводы по целому ряду сотрудников.

В московском аэропорту Шереметьево проводится внутренняя проверка из-за задержек с выдачей багажа, рассказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих. По его словам, по итогам проверки будут сделаны самые серьезные выводы по целому ряду сотрудников.Как отметил министр, на багажный сбой жестко отреагировали — к проверке подключилась Генпрокуратура, также в аэропорту работает Ространснадзор. По мнению господина Дитриха, ситуация осложняется большим пассажиропотоком.Я полагаю, что все усилия контролирующих органов нацелены в первую очередь на то, чтобы помочь "разрулить" ситуацию и понять, что же делается не так. Я думаю, что они приведут нас к тому, что мы все-таки наладим весь этот процесс,— добавил глава Минтранса (цитата по РИА Новости).Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в конце мая. Тогда “Ъ” выяснил, что многочасовые задержки были связаны с нехваткой грузчиков в дочерней структуре Шереметьево Хэндлинг. Она с конца прошлого года стала обрабатывать весь багаж, который до этого обслуживала структура Аэрофлота. Гендиректор аэропорта Михаил Василенко пообещал устранить сбои за месяц. Минтранс обещал жестко отреагировать на ситуацию, если она не нормализуется в кратчайшие сроки.