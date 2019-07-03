Огонь успел уничтожить 120 квадратных метров строения

Огонь успел уничтожить 120 квадратных метров строенияВ Судогодском районе произошел масштабный пожар. Днем 2-го июля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в деревне Дорофеево. На место незамедлительно выехали спасателиОгонь успел уничтожить 120 квадратных метров строения. К счастью, обошлось без пострадавших.Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в ликвидации последствий происшествия участвовали 17 пожарных на 8 спецмашинах.