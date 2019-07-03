Неизвестный мужчина украл её сумку, в которой были все документы и кредитные карты

Неизвестный мужчина украл её сумку, в которой были все документы и кредитные картыВ конце июня этого года в полицию в Суздале обратилась гражданка одного из иностранных государств. С помощью переводчика женщина рассказала, что находится в городе-музее вместе с туристической группой, они занимаются рисованием. В момент, когда, делая наброски, женщина отвлеклась, неизвестный мужчина украл её сумку, в которой были все документы и кредитные карты.Правоохранители задержали подозреваемого в хищении, 47-летнего местного жителя. Мужчина во всем признался.Похищенные документы и кредитные карты вернули законной владелице, которая выразила благодарность в адрес полицейских, отметив их профессионализм.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.