Почему одним везет в любви, а другим – нет? У кого-то один роман плавно перетекает в другой, а в финале – пышная свадьба… А кто-то изучил все руководства по практической психологии, окончил курсы повышения сексуальности, сменил гардероб и нашел личного стилиста, но очереди из обожателей так и не образовалось… Для тех, кто отчаялся ждать вторую половинку, астропсихолог Оксана Юнина советует присмотреться к своим астрологическим характеристикам и искать спутника жизни, отталкиваясь от этих знаний. Звезды точно не обманут – приведут к тому, кого вы так долго ждали. И кто, возможно, тоже устал жить без вашей любви.

Почемуодним везет в любви, а другим – нет? У кого-то один роман плавно перетекает вдругой, а в финале – пышная свадьба… А кто-то изучил все руководства попрактической психологии, окончил курсы повышения сексуальности, сменил гардероби нашел личного стилиста, но очереди из обожателей так и не образовалось… Длятех, кто отчаялся ждать "вторую половинку", советуетприсмотреться к своим астрологическим характеристикам и искать спутника жизни,отталкиваясь от этих знаний. Звезды точно не обманут – приведут к тому, кого вытак долго ждали. И кто, возможно, тоже устал жить без вашей любви."Вопросо том, почему не везет в любви, часто задают девушки в возрасте от 20 до 35лет, у которых до сего момента не было не то чтобы брака, но и длительныхотношений, а связи были продолжительностью от трех месяцев до полугода. Ихволнует, почему за столько лет у них так и не случились серьезные альянсы. Вгороскопе таких красавиц часто заложен потенциал на то, что истинную любовь онаможет встретить в достаточно позднем возрасте – по меркам стандартов общества,– поясняет астролог. – Некоторым женщинам начинать думать о брачных отношенияхдействительно лучше попозже. И вовсе не потому, что это невозможно, а лишь потой причине, что узаконенные браки при таких астрологических показателях могутвосприниматься как обуза, долг, обязательства, которые тяготят и не приносятрадость".Представьте,у вас в карте энергия на поздний брак или союз с человеком, с которым есть достаточнаяразница в возрасте. Но девица бежит в ЗАГС в 24 года со своим ровесником, таккак все подружки по парам и ей тоже надо во чтобы то ни стало. Именно такиеотношения в последствии могут привести к ощущению того, что в любви им невезет, что личная жизнь не складывается, что она какая-то не такая. Типаж этихженщины должны "дозреть" до отношений психически и морально, и чаще всего этопроисходит ближе к 30-ти годам. И если в Советской России этот возраст считаличуть ли не преклонным для брака, то в Европе это еще даже рано для того, чтобыстроить семью.Ноесть еще один момент, почему может не везти в любви. У всех нас в гороскопеесть планета Венера, которая отвечает за отношения, за то, что нам нравится илине нравится, за то, что мы принимаем или не принимаем, и за то, что мывоспринимаем как благость для себя и своего организма. Это удовольствие от еды,от секса, и вообще – способность испытывать светлое чувство любви по отношениюк кому-то или чему-то. Так вот, есть знаки Зодиака, где Венере максимальнокомфортно, и есть знаки, где ей не комфортно. Если в личном гороскопе учеловека эта самая Венера "поселилась" в том знаке Зодиака, где она слаба,ущербна, или имеет какие-то напряженные аспекты с другими планетами, частотакому человеку действительно может не везти в любви.Еще"невезучесть" в любви часто проявляется в неспособности открыться чувствам ипроявить любовь по отношению к своему партнеру. Либо вторые половинки попадаютсятакие, что способны лишний раз надавить на больную мозоль – "неправильную"Венеру, которая как раз находится не в самом комфортном для нее знаке Зодиака вличной карте рождения.Однако,пребывание Венеры в сложном положении – это еще не приговор на одиночество. Иэто так же не значит, что всю жизнь у человека будут только ущербные отношения.Венеру можно проработать разными практиками, техниками, упражнениями и даже специальносозданной программой, которую может предложить практикующий астролог илиастропсихолог."Важнопонимать, что натальных карт с явной патологией в партнерских отношениях или,как их еще называют – гороскопов с венцом безбрачия – очень мало. Ипатологически одиноких людей, которым реально очень сложно построить отношения,очень ограниченное количество, примерно от одного до двух процентов, -успокаивает Юнина. – Основные причины, которые мешают таким людям создатьустойчивую пару на длительный промежуток времени – это либо полученные изродительской семьи неправильные установки, либо ситуации, когда еще в детствеони уяснили на примере своих родителей, что партнерские отношения – это сложно,плохо, а любовь всегда приносит только боль и разочарование".Приэтом эксперт отмечает, что ребенок может иметь абсолютно другой гороскоп посравнению со своими предками, вполне счастливый в этом плане, но бессознательноспроецирует родительскую модель отношений на свою жизнь. И навязанноестереотипное поведение старших родственников может заложить очень глубокуютравму. Человек будет думать, что у него с партнерскими отношениями беда, иникогда просвета не будет…, а на самом деле дела обстоят иначе, гораздорадужнее.Самоепечальное, что у многих людей сложилось абсолютно обывательское представление отом, как "работает" гороскоп. Когда мы говорим про характеристики знаков Зодиака,какой нам подходит, а какой нет – мы опираемся только на расположение Солнца вгороскопе на момент его рождения. Но если идет речь о длительных и серьезныхотношениях конкретных людей, нужно учитывать и положение Луны, Венеры и Марса вих гороскопах. "Если есть перспектива, что отношения перерастут в брак, нужносмотреть не только интеллектуальную составляющую и уровень осознанности двухлюдей по отношению к друг другу, что как раз определяется положением Солнца вкарте рождения: я – Близнец, он – Козерог, но стоит учитывать и сексуальнуюсовместимость, совместимость в быту, резонанс социокультурных установок. Еслимы же говорим только о совместимости по Солнцу, то тем самым задаем оченьбольшую погрешность в составлении прогноза не только относительно себя, но ипри анализе совместимости потенциальных партнеров друг для друга", -предупреждает астропсихолог.Междутем у каждого нас в гороскопе есть такой сектор, который называется СедьмойДом, и он отвечает за сферу партнерских отношений. Независимо от того, к какомузнаку зодиака человек принадлежит по факту рождения, этот седьмой секторгороскопа может находиться в любом другом знаке Зодиака, ибо в нашем гороскопеучаствуют все 12 знаков. И именно положение этого сектора гороскопа в каком-тоиз знаков Зодиака, рассказывает, какой партнер будет самым подходящим и"комфортным". То есть из личной картырождения можно вычленить конкретные характеристики, описательные черты,принадлежность к деятельности и, знакомясь с противоположным полом, ставить"галочки", отмечая, насколько этот партер подходит или не подходит конкретно вам.Естьи более общие Солнечные характеристики, которые свойственны тому или иномузнаку Зодиака, иногда есть смысл и на это обращать внимание. Например, земные иводные знаки более длительны по своей сути в процесс вникания в любую ситуацию.Они долго привыкают и долго отвыкают, это касается и отношений в том числе.Самые романтичные – Рыбы. Они максимально чувствительны к внешнимобстоятельствам, тонко чувствуют фибрами души настроение другого человека. Тельцылюбят все изысканное, красивое, вкусное, дорогое, могут создавать романтическийантураж, набивая себе тем самым цену. Из огненных знаков романтиком может бытьЛев, но в этом случае формат предоставления этой самой романтики больше служитдля удовлетворения своего "эго" и похож на театральное представление. А напартнера ориентированы именно Рыбки, им важно, чтобы второй половинке былохорошо.Естьв гороскопе каждого из нас и сектор, который отвечает за любовь к детям. Длямногих женщин это очень важное качество у противоположного пола. Будут любитьдетей люди, у которых Луна в карте рождения находится в знаке Рака или Тельца,и при этом "не повреждена" зловредными планетами. Потому что Луна отвечает запродолжение рода и за деторождение, а знаки Тельца и Рака нее – естественноеположение, где она чувствует себя хозяйкой. И люди с таким показателями оченьпереживают за свое потомство, за то, как его воспитывать и взращивать. Именнотакие партнеры будут очень привязаны к детям."Еслив целом говорить о том, кому в этом году желательно отправиться под венец, тоэто Близнецы. Представителям этого знака повезет построить перспективныепартнерские отношения. Позволю себе дать один совет этим представителямзодиака. Так как они находятся под воздействием планеты Нептун, им особеннотщательно нужно следить за "качеством" партнеров, которых они выбирают.Бросаться в омут любви с головой – не их история, велика вероятность горькообмануться, – предупреждает Юнина. – Главной же причиной разводов в этом годумогут стать финансы. В частности, для Раков и Козерогов этот вопрос станетиндикатором отношений. А в целом мне бы хотелось донести мысль, что насовместимость пар могут влиять самые разные астрологические кризисы, но в итогепара распадается не потому, что так "велел" гороскоп, а потому, что люди не смоглинайти совместный выход из кризиса. При большом желании быть вместе люди всегданайдут вариант как изменить свои отношения в лучшую сторону, не разрывая их".