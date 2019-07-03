Президент дал месяц, чтобы подготовить предложения по упрощению процедуры получения российского гражданства украинцами.

Президент дал месяц, чтобы подготовить предложения по упрощению процедуры получения российского гражданства украинцами.Так же месяц есть у правительства, чтобы создать механизм, сглаживающий ценовые колебания на авиакеросин на внутреннем рынке, сообщает телеканал "Россия 24". А до 1 октября президент поручил внести изменения в закон для увеличения до прожиточного минимума выплат россиянам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД и ФСБ должны будут к 1 октября проанализировать практику применения статьи уголовного кодекса о незаконном обороте наркотиков. А МВД и Минздрав должны проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотиков.Генпрокуратура совместно с правительством займется мерами по устранению невыплат зарплат, в том числе бюджетникам. Минфину и Центробанку президент поручил принять меры, чтобы не больше не было необоснованных отказов в выдаче ипотеки семьям, имеющим право на соцподдержку.До октября президент ждет от кабмина предложения по использования преимущественно отечественного программного обеспечения. А Минсельхоз должен выйти с идеями по поддержке региональных брендов продуктов питания. Полный список поручений президента опубликован на сайте Кремля.