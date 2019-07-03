Кроме того, попасть на прием к врачу они тоже могут без очереди

Кроме того, попасть на прием к врачу они тоже могут без очередиГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин внёс изменения в постановление областной администрации № 1230 «О порядке предоставления соцуслуг во Владимирской области».Теперь «дети войны», родившиеся с 22-го июня 1928 года по 3-е сентября 1945 года, могут без очереди попасть на приём в организациях социального обслуживания, оказывающих услуги на дому, а также в полустационарной и стационарной формах.Напомним, ранее глава 33-го региона предоставил «детям войны» право посещать вне очереди докторов. Кроме этого, представители этой категории граждан получат к 75-летию Победы в ВОВ единовременную денежную выплату в размере одной тысячи рублей.