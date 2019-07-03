Кроме того, еще один мальчик попался в Муроме

Кроме того, еще один мальчик попался в МуромеРегиональный СледКом возбудил 3 уголовных дела в отношении 16-летних подростков. Их подозревают в незаконном обороте наркотической смеси.В конце июня несовершеннолетнего муромлянина задержали со свертком, в котором обнаружили около 1 грамма наркотика. Подросток рассказал, вещество он купил в интернете, оплатив «покупку» через электронный кошелек. «Закладку» он забрал в подъезде жилого дома.Мальчик учится в колледже, воспитывается в многодетной семье, в прошлом году у него умер его отец, маме одной сложно заниматься детьми.Следователь обратился в органы системы профилактики и здравоохранения для оказания содействия и необходимой помощи семье и подростку, имеющему склонность к употреблению наркотиков.Кроме того, аналогичные факты участия двух несовершеннолетних в незаконном обороте наркотиков выявили в Октябрьском и Фрунзенском районах Владимира.