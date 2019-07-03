Похищенные деньги в размере 21 тысяч рублей злоумышленницы разделили между собой

Похищенные деньги в размере 21 тысяч рублей злоумышленницы разделили между собойВ январе прошлого года 70-летняя и 40-летняя мошенницы завладели деньгами престарелой женщины из Владимира.Одна из злоумышленниц притворялась гадалкой и сообщала о наведении порчи и предлагала «помощь» в ее снятии. В ходе процесса «снятия порчи» сообщницы украли деньги, принадлежащие потерпевшей, подменив их на поддельные купюры.Похищенные деньги в размере 21 тысяч рублей злоумышленницы разделили между собой.Уголовное дело будет рассмотрено Октябрьским районным судом города Владимира.