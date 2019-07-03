Автомобили будут использовать для доставки в больницу пенсионеров, проживающих в сельской местности

Автомобили будут использовать для доставки в больницу пенсионеров, проживающих в сельской местностиВо Владимирской области в 16 комплексных центров социального обслуживания населения закупили 22 микроавтобуса «Газель», пять из них оборудовали подъёмниками для инвалидов.Автомобили будут использовать для доставки в больницу пенсионеров, проживающих в сельской местности. По данным статистиков, в нашем регионе на селе проживают 57,4 тысяч человек старше 65-ти лет.Для доставки и сопровождения сельских пенсионеров в медорганизации на создали 22 мобильные бригады.В входе подворовых обходов специалисты социальными учреждениями выявили сельских пенсионеров, нуждающихся в дополнительных скринингах. Определели и организации здравоохранения, в которых будут проводить эти обследования.Чтобы пройти дополнительные медицинские скрининги сельским жителям старше 65-ти лет следует нужно обратиться в медорганизации или в комплексные центры соцобслуживания населения по месту жительства.