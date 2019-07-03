03.07.2019

2019-07-03 11:35:38

WADA заподозрило почти 300 российских спортсменов в употреблении допинга

Эксперты Всемирного антидопингового агентства изучили пробы российских спортсменов. Данные 298 атлетов оказались подозрительными.



Как передает телеканал "", из 578 проб 298 российских спортсменов были проверены 150 образцов, которые принадлежат 43 атлетам. По результатам проверки были оформлены документы, доказывающие нарушение антидопинговых правил.



Ранее президент WADA Крейг Риди заявил, что в отношении российских спортсменов будет возбуждено более 100 дел. Эксперты уверены, что результаты проверки могут повлиять на участие сборной страны в Олимпийских играх в Токио, сообщает "".