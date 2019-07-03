Солидный бизнесмен из Челябинска хочет запретить РПЦ, потому что она дискриминирует букву Ё. Требует перестать говорить сестры. И вроде, серьезно.

Солидный бизнесмен из Челябинска хочет запретить РПЦ, потому что она дискриминирует букву Ё. Требует перестать говорить "сестры". И вроде, серьезно."Принять нормативный акт о ликвидации Русской православной церкви и запретить ее деятельность на всей территории России". То ли просьба, то ли требование — бизнесмена из Челябинской области. Звучит абсурдно, однако некий Андрей Аюпов, пишет напрямую главному обвинителю Юрию Чайке.Дескать, Генеральная прокуратура должна ввести санкции против РПЦ, которая якобы нарушает российское законодательство. И эти претензии настолько экзотичны, что стоит разобраться.Вся суть неких нарушений умещается всего в одну букву. И это буква — Ё. Которую, по версии челябинца "религиозная организация злостно НЕ употребляет". Ну а в доказательство приводит пример — в церкви, мол, говорят "сЕстры вместо сЁстры". И это "формирует в умах граждан мозго-дробильный текст темноты и мрака безграмотности".Таких витиеватых формулировок в письме к Юрию Чайке набралось на целых семь страниц. Как эта история аукнется и кому в ней ёкается?Ё- моё. А ещё твоё и наше — всё. Видимо так думал житель Челябинска Андрей Аюпов, решив вступиться за честь седьмой буквы русского алфавита. И избавить людей православных от исторической несправедливости."Церковью применяются определенные манипуляции, они употребляют старо-славянский, старо-церковный, на кириллице. На территории РФ используется русский язык в количестве 33 букв", — стоит на своём Андрей Аюпов, житель Челябинской области.Если верить Аюпову, отсутствие в Библии и других православных текстах буквы ё — едва ли не катастрофа национального масштаба. Последствия впечатляют. Цитата автора: "религия посягают на Русскую личность, наносит ущерб нравственности, здоровью, а ещё нарушает общественный порядок и национальную безопасность". Выход он видит один — ликвидировать Русскую православную церковь."Очевидно, этот человек сам безграмотный, когда пишет такие тексты, ну или просто сетевой тролль, которому лишь бы поиздеваться над кем-либо, в данном случае — над Русской православной церковью. Говорить о том, что церковь не использует букву ё или звук ё по каким-то злонамеренным причинам, это конечно смешно", — ответил Михаил Тюренков, руководитель религиозной редакции телеканала "Царьград".В религиозных писаниях, которые Андрей Аюпов, называет не иначе, как "тёмными текстами" — нет той самой буквы. Создавались они много веков назад, когда и звука такого не существовало. Это не литературный русский язык, а церковно-славянский. Его ценность в том, что писание понятно христианам всего мира."Если этот молодой человек накопит наконец-то денег не только на образование, но и на поездку предположим в Сербию, придет в храм, то услышит родной церковно-славянский, потому что в Сербии, Болгарии, в Польше, Украине во всех славянских странах используется один и тот же язык. Мы на нем не разговариваем, но он именно богослужебный", — поясняет Павел Островский, священник.Противоречит ли это закону о государственном языке. В своем письме Аюпов ссылается именно на этот документ. И даже вспоминает приказ Народного комиссариата просвещения от 1942 года. Но касаются они лишь литературного русского языка."Буква эта не до конца узаконена. Существует законодательно закрепленное написание буквы ё в именах, фамилиях, когда это имеет смысл различительный, т.е. этом может привести к некоторым юридическим последствиям", — отмечает Роман Тельпов, доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.В русском языке около 12 тысяч слов с этой буквой. А частота встречаемости в тексте всего 1%. Правила обязывают писать её лишь в конкретных случаях. В иных — по воле автора. Правда иногда эта вольность может дорого обойтись — чаще всего имена собственные навсегда исчезают из истории. Немногие знают, что Николай Рерих на самом деле Рёрих, Жерар — Депардьё. И даже Лев Николаевич Толстой — вполне вероятно — был все же Лёв. О чем свидетельствуют переводы его книг начала 20 века."Это загадка, загадка, которая не ясна до сих пор. Сам Толстой колебался в произношении имени, и мы не знаем Лев он или Лёв, но сложившаяся традиция я думаю должна оставаться такой", — считает Максим Кронгауз, доктор филологических наук, профессор.Ё — единственная буква, у которой есть памятник, и даже точная дата рождения — 29 ноября 1783 года. В 21 веке на её защиту встало движение "ёфикаторов", требующих возвращения букве полноценного статуса. Но речи об изменении церковно-славянского языка, безусловно, нет.Впрочем, на официальный запрос Андрея Аюпова прокуратура конечно обязана ответить. Если у него нет веры филологам, историкам и лингвистам — может люди в форме расставят точки над Ё.