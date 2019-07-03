Роза Сябитова не осуждает женщин за 40, которые выходят замуж за ровесников. Однако сама телеведущая не собирается спать со стариком – и потому выбрала гостевой брак.

Роза Сябитова не осуждает женщин "за 40", которыевыходят замуж за ровесников. Однако сама телеведущая не собирается "спать состариком" – и потому выбрала гостевой брак.Роза Сябитова раньше говорила, что после сорока у женщинмало шансов на замужество. Свою точку зрения она не изменила и сегодня. Ведьженщины хотят выйти за умного, красивого, богатого, здорового мужчину изхорошей семьи. А мужчины, в свою очередь, хотят жениться на молодой и красивой,образованной и хорошо воспитанной."Для них главное требование – возраст. Зачем 30-летнемумужчине жениться на ровеснице? Ведь тогда через 10 лет он будет спать с40-летней. А если он выберет партнершу моложе себя, то и через 10 лет рядом сним будет молодая женщина", – рассуждает телесваха.Розу Сябитову часто спрашивают – почему она не выходитзамуж. Телеведущая уверена, что в ее возрасте, несмотря на цветущий вид, надоне замуж собираться, а наслаждаться жизнью."Семья как ячейка общества – это для государства. Воснову семьи закладываются совместно нажитое имущество и дети. Я объединятьимущество не буду, детей рожать не буду – я не сумасшедшая", – заявилаСябитова в интервью порталуКаждый сам кузнец своего счастья, подчеркнула .Телесваха признается, что свое счастье она нашла в отношениях более свободных.Телеведущая выбрала гостевой брак, встречается с бизнесменом Ренатом.Назвала и плюсы таких отношений. Во-первых, пословам телесвахи, не надо ни под кого подстраиваться. Во-вторых, она не хочетспать со стариком, который все время будет болеть. А с молодыми другая проблема– к ним нельзя привыкать, они рано или поздно уходят к тем, кто еще моложе. Чтоже касается секса – то в зрелом возрасте для него больше свободного времени ивозможностей.