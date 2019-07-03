Роза Сябитова не осуждает женщин за 40, которые
выходят замуж за ровесников. Однако сама телеведущая не собирается спать со
стариком – и потому выбрала гостевой брак.
Роза Сябитова не осуждает женщин "за 40", которые
выходят замуж за ровесников. Однако сама телеведущая не собирается "спать со
стариком" – и потому выбрала гостевой брак.
Роза Сябитова раньше говорила, что после сорока у женщин
мало шансов на замужество. Свою точку зрения она не изменила и сегодня. Ведь
женщины хотят выйти за умного, красивого, богатого, здорового мужчину из
хорошей семьи. А мужчины, в свою очередь, хотят жениться на молодой и красивой,
образованной и хорошо воспитанной.
"Для них главное требование – возраст. Зачем 30-летнему
мужчине жениться на ровеснице? Ведь тогда через 10 лет он будет спать с
40-летней. А если он выберет партнершу моложе себя, то и через 10 лет рядом с
ним будет молодая женщина", – рассуждает телесваха.
Розу Сябитову часто спрашивают – почему она не выходит
замуж. Телеведущая уверена, что в ее возрасте, несмотря на цветущий вид, надо
не замуж собираться, а наслаждаться жизнью.
"Семья как ячейка общества – это для государства. В
основу семьи закладываются совместно нажитое имущество и дети. Я объединять
имущество не буду, детей рожать не буду – я не сумасшедшая", – заявила
Сябитова в интервью порталу
Каждый сам кузнец своего счастья, подчеркнула .
Телесваха признается, что свое счастье она нашла в отношениях более свободных.
Телеведущая выбрала гостевой брак, встречается с бизнесменом Ренатом.
Назвала и плюсы таких отношений. Во-первых, по
словам телесвахи, не надо ни под кого подстраиваться. Во-вторых, она не хочет
спать со стариком, который все время будет болеть. А с молодыми другая проблема
– к ним нельзя привыкать, они рано или поздно уходят к тем, кто еще моложе. Что
же касается секса – то в зрелом возрасте для него больше свободного времени и
возможностей.