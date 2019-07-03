Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля прибыл с официальным визитом в Канаду. Во время официальных выступлений политик несколько раз становился причиной смеха в зале.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля прибыл с официальным визитом в Канаду. Во время официальных выступлений политик несколько раз становился причиной смеха в зале.Прошлое комедийного актера, судя по всему, внезапно настигло выбравшего политическую стезю Владимира Зеленского после перелета через Атлантический океан. Свою речь на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо он решил начать с шутки.Начал президент Украины с весьма и весьма лаконичного вступления на английском языке "Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском", – цитирует "" Владимира Зеленского. Подобное вступление нашло живой отклик в зале.Однако если кому-то этого оказалось недостаточно, политик решил пошутить с помощью намека на большую украинскую диаспору в Канаде. "Я бы хотел говорить на языке, который хорошо понимают в этой стране и почти официальный – это украинский", – цитирует президента Украины.А вот в следующий раз Владимир Зеленский стал причиной смеха в зале уже не специально. Во время конференции по Украине политик подошел к микрофону для произнесения вступительной речи и казал "привет" по-английски. По непонятным причинам публика рассмеялась. Очевидцы сообщают, что такая реакция смутила бывшего шоумена.Пользователи Сети сочли, что Владимир Зеленский стал жертвой собственной привычки смешить людей, а также устоявшегося образа актера комедийного жанра. Многие раскритиковали его за недостаточно, по их мнению, серьезное отношение политика к публичным выступлениям.