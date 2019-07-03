Мужчина обнаружил пропажу на утро после совместного распития спиртных напитков в компании знакомых
Мужчина обнаружил пропажу на утро после совместного распития спиртных напитков в компании знакомых
В полицию с заявлением о незаконном списании денег с банковской карты обратился житель одного из посёлков Муромского района. Материальный ущерб превысил 34 тысячи рублей. Мужчина рассказал, что обнаружил пропажу на утро после совместного распития спиртных напитков в компании знакомых.
Правоохранители установили возможного подозреваемого - 23-летнего молодого человека, который уже попадал в поле зрения полицейских, и ранее неоднократно был судим за мошенничества и грабеж.
Свою вину злоумышленник признал и пояснил, что банковскую карту он украл из кармана потерпевшего, пока тот спал, после чего потратил имевшиеся на ней денежные средства.
В отношении муромчанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.