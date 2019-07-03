Мужчина обнаружил пропажу на утро после совместного распития спиртных напитков в компании знакомых

Мужчина обнаружил пропажу на утро после совместного распития спиртных напитков в компании знакомыхВ полицию с заявлением о незаконном списании денег с банковской карты обратился житель одного из посёлков Муромского района. Материальный ущерб превысил 34 тысячи рублей. Мужчина рассказал, что обнаружил пропажу на утро после совместного распития спиртных напитков в компании знакомых.Правоохранители установили возможного подозреваемого - 23-летнего молодого человека, который уже попадал в поле зрения полицейских, и ранее неоднократно был судим за мошенничества и грабеж.Свою вину злоумышленник признал и пояснил, что банковскую карту он украл из кармана потерпевшего, пока тот спал, после чего потратил имевшиеся на ней денежные средства.В отношении муромчанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.