Мужчина поставил его без разрешения

Мужчина поставил его без разрешенияВ Октябрьский районный суд обратились жители одной из многоэтажек во Владимире. Горожане были недовольны тем, что их сосед незаконном поставил во дворе дома металлический гараж. Разрешения на строительство мужчина не получал, гараж не регистрировал, необходимых документов у него не было.Суд потребовал освободить общий участок от самовольно поставленного гаража. Но мужчина не согласился и обжаловал это решение.Владимирский областной суд, рассмотрев апелляцию, тоже решил, что правы остальные жильцы многоэтажки. Владельцу гаража все же предстоит демонтировать его.