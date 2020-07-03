Футбольный вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон признался, что до сих пор не имеет школьного образования. 42-летний итальянец намерен закончить школу после ухода из футбола.

Футбольный вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон признался, что до сих пор не имеет школьного образования. 42-летний итальянец намерен закончить школу после ухода из футбола."Когда я закончу с футболом, то год я буду в творческом отпуске: посвящу его себе и семье, — сказал Джиджи в прямом эфире Instagram-аккаунта RandstadItalia. — И еще я хочу доучиться в старшей школе. Родители 30 лет мне припоминали это".Напомним, что Буффон продолжает свои выступления в "Ювентусе". Накануне он поставил подпись под новым контрактом со "Старой синьорой", который истечет летом 2021 года.Как правило, итальянская молодежь оканчивает школу в возрасте 19 лет.