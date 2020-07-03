Сторона защиты актера Михаила Ефремова не будет затягивать процесс в деле со смертельным ДТП. Об этом в прямом эфире телеканала Россия 1 заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

Сторона защиты актера Михаила Ефремова не будет затягивать процесс в деле со смертельным ДТП. Об этом в прямом эфире телеканала "Россия 1" заявил адвокат актера Эльман Пашаев.Он подчеркнул, что, вероятно, уже на следующей неделе материалы будут переданы в суд.Эльман Пашаев сказал, что пока точно известно лишь, что в ДТП участвовала машина актера."Сам же Михаил Ефремов был абсолютно пьян и ничего не помнит. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной", — сказал Пашаев.Адвокат намекнул на имеющиеся у него доказательства, что в момент смертельного ДТП за рулем находился не Ефремов, а кто-то другой. Правда, сославшись на подписку о неразглашении материалов следствия, отказался раскрыть подробности."Я всю свою работу оставляю для суда. В судебном заседании все будет открыто, каждый сможет увидеть все, как было. В суде я представлю доказательства", — подчеркнул юрист.3 июля Эльман Пашаев сообщил, что артист заявил о своей невиновности в ДТП."Более подробно ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал", – сказал адвокат.ДТП произошло на Смоленской площади 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний Захаров. Он получил тяжелые травмы и скончался утром следующего дня в больнице.Свидетели ДТП утверждали, что в момент ДТП актер был в машине один. Кроме того, он был сильно пьян. Очевидцы засняли на видео поведение Михаила Ефремова после аварии. Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.В отношении актера возбудили уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения и со смертельным исходом. Во время заседания, на котором оглашалась мера пресечения, Ефремов кивнул головой на вопрос журналистов о признании вины.Суд отправил его под домашний арест на два месяца. Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист подчеркнул, что готов честно понести наказание, назвав произошедшее "непростительным".Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.