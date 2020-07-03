Комментируя заявление адвоката актера Михаила Ефремова о том, что артист отказался признавать себя виновным, адвокат семьи погибшего водителя Сергея Захарова Александр Добровинский заявил, что машина Ефремова, на котором он устроил ДТП в центре Москвы, была полностью исправна.

Комментируя заявление адвоката актера Михаила Ефремова о том, что артист отказался от признания вины в совершении смертельного ДТП, адвокат семьи погибшего водителя Сергея Захарова Александр Добровинский заявил, что машина Ефремова была полностью исправна, о чем свидетельствуют результаты экспертизы, передает ТАСС.Ранее стало известно, что Ефремов отказался от признания вины.Как сообщалось, вечером 8 июня на Садовом кольце, в районе Смоленской площади Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на скорости выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Lada, водитель которого, 57-летний курьер Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице от полученных травм .Артист обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам Ефремов не раз заявлял, что раскаивается в содеянном и готов оказать помощь семье погибшего, но родственники погибшего отказывались от помощи.