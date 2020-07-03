Персональное приглашение от Артема Дзюбы получил пятиклассник Савва Ярыгин из Челябинска. За помощь детям из приютов. Мечты сбываются.

Персональное приглашение от Артема Дзюбы получил пятиклассник Савва Ярыгин из Челябинска. За помощь детям из приютов. Мечты сбываются."Восхищаемся поступком Саввы и приглашаем его на ближайший матч" — публичное обращение к школьнику из Челябинска от сборной России по футболу. Послание уже наделало много шума не только в семье адресата, но и по всей стране. Всё-таки не каждый день звезды спорта присылают персональные приглашения зрителям на игру.Но этот случай, как уже понятно, особенный. Пятиклассник и заядлый болельщик Савва Ярыгин на знакомство со своими кумирами вовсе не рассчитывал. Изначально просто хотел помочь детям из приютов. Придумал несложный для реализации благотворительный проект и начал воплощать его в жизнь.Идея — довольно проста. Собирать и сдавать макулатуру, а на вырученные деньги покупать футбольные мячи для сирот. Собственно, именно эта деятельность и приблизила школьника к трибуне для особых гостей российской сборной. Теперь Савву называют примером для других. А на матч его позвал, между прочим, сам Артем Дзюба.Старые газеты, журналы, картон, да все что угодно, что можно сдать в макулатуру. Дальше – выручить за нее деньги, купить футбольные мячи. И самое главное – подарить их детям, которые оказались в приюте или детдоме. И такое желание, чтобы футбол был доступен каждому – заметил и капитан сборной России Артём Дзюба."Ты большой молодец – умничка, нереально крутой парень. Очень приятно, что помимо Криштиану Роналду, тебе нравлюсь я. Поэтому большое тебе спасибо. Будет стараться радовать тебя за сборную России победами, и стараться забивать побольше, чтобы тебе было приятно", — отреагировал Артём Дзюба, капитан сборной России по футболу.Дзюба обещал пригласить мальчика на ближайшую игру сборной и подарить ему футболку. Судя по расписанию, следующий матч состоится 3 сентября. Подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Сербии."У меня в душе все еще радость идет. Я все еще не отошел! 2 дня отхожу. И все еще не могу отойти. Я очень-очень хочу попасть к Артему Дзюбе, хочу его увидеть и получить его футболку", — счастлив Савва Ярыгин.Немного математики от Саввы Ярыгина. В субботу сдал 78 кг макулатуры на 323 рубля, ранее еще 17 кг на 68 рублей. Итого 391. На эти деньги куплены 2 мяча, которые отправились в детский дом. Благотворительная помощь от пятиклассника мало чем уступает крупным фондам. Пятиклассник ведет странички в социальных сетях, публикует достижения, устраивает акции.Причем сам Савва из простой семьи, живет вместе с мамой, и никогда не был избалованным. Только хотел помогать тем, кому в этой жизни повезло меньше, и кого воспитывают вовсе без родительской поддержки, только под надзором воспитателей. И в своем стремлении помочь – главная награда – исполняется и личная мечта."Это такая мечта, большая мечта, маленькая мечта. Увидеть вживую Артёма Дзюбу, Головина, Рональдо – Рональдо это такая детская мечта. У нас с ним семья из двух человек, я и он. И постоянно вместе, какие-то я сама провожу творческие мастер-классы, ищу также для деток. И он постоянно со мной. Знает и что такое детский дом. И что такое социальный реабилитационный центр", — рассказывает Анна Ярыгина, мама Саввы.Мальчика уже прозвали не иначе, как героем этого лета в Челябинске. Причем, не только, как героя-эколога, и не только, как футболиста. Им заинтересовались в хоккейном клубе "Трактор". Савве подарили пять мячей, и помогли в сборе макулатуры. И, похоже, что это только начало сотрудничества школьника и профессиональной спортивной команды."Мы хотим привлечь к этому классному событию особое внимание. Чтобы за нами последовали другие ребята, у кого есть возможности, чтобы поддержать и Савву и других парней, кто реально совершает хорошие и добрые поступки. Мы с ним договорились о том, что летом – футбол. Зимой – хоккей. У него рядом есть хоккейная коробка, и мы совместными усилиями будем ее заливать", — заявил Иван Савин, генеральный директор хоккейного клуба "Трактор".Пока сверстники сидят в Тиктоке, и думают, как бы скорей заполучить новую приставку – простой Савва из Челябинска в свои 11 всерьез думает о других. И его проект "ЭКО-Савва" сейчас стал настолько известен, что, похоже, вместе с помощью детям, он серьезно поднимет и популярность спорта.