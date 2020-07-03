Граждане Белоруссии празднуют свою независимость не в день подписания соответствующей декларации, а в день освобождения республики от гитлеровцев. Почему большинство белорусов выбрали эту дату и как с ней связана история первого в Советском Союзе колхоза-миллионера?

Граждане Белоруссии празднуют свою независимость не в день подписания соответствующей декларации, а в день освобождения республики от гитлеровцев. Почему большинство белорусов выбрали эту дату и как с ней связана история первого в Советском Союзе колхоза-миллионера?Уже не экзотика будущего: эти ростки — настоящие белорусские арбузы. Их уже выращивает Александр Лукашенко на личном подворье, а в хозяйстве "Рассвет" ждут расцвета бахчевых. В теплицах колдуют над микроклиматом: урожая томатов хватает и на внутренний рынок, и на поставки в Россию. Еще 50 тонн молока, 120 мяса — у коров здесь тоже тепличные условия.Это был первый в СССР колхоз-миллионер. После войны разрушенное хозяйство восстановил Кирилл Орловский — легендарный партизан, сражавшийся в 30-х в Испании. Говорят, с него Хэмингуэй писал героя романа "По ком звонит колокол". А в 40-х в Беларуси, где потерял обе руки. Но поднял колхоз так, что тот гремел на весь Союз даже в кино.Теперь в легендарном хозяйстве многое — дело техники: на новой ферме полы с подогревом, автоматические чесалки, на ошейниках датчики настроения коров показывают активность, а в ушах — чипы. Компьютер автоматически поощряет питомиц едой за литры молока сверх нормы. Даже навоз тут — биотопливо: самая мощная в стране биогазовая установка — источник электроэнергии для области."Молоко в целом и биогазовая установка — почти равные деньги приносят нам в хозяйство, дело, конечно, новое для нас было в свое время, она уже почти 6 лет работает, но набрались опыта и есть результат экономический", — рассказывает Александр Багель, председатель ОАО "Рассвет им. К.П.Орловского".Беларусь дольше всех из бывших советских республик сохраняла колхозы. Хозяйственность — в традиции, а здесь их бережно хранят. Сам праздник 3 июля — сплав истории и современностиУникальный случай: День независимости празднуется не в день подписания декларации о независимости, а в день освобождения Минска от фашистских захватчиков. За перенос праздника именно на эту дату на референдуме голосовало абсолютное большинство белорусов. Таким образом, у праздника особый смысл: подчеркивается не распад Союза, не десоветизация, а объединяющие традиции Великой ПобедыПоэтому, кроме новейших побед страны, в этот день вспоминают и ту, историческую. У крупных монументов, посвященных легендарной освободительной операции "Багратион", и у малоизвестных, как этот, в глуши Минской области. Пирамида из автоматов — так хранили оружие бойцы бригады "Разгром". Крупнейшего партизанского объединения Беларуси. Здесь был их лагерь почти на 2 тысячи человек — железная дисциплина, полувоенное устройство. Сохранились зарисовки партизанского быта: были лазарет, кухня, баня, оружейная мастерская, ее называли своей "Тулой", и даже трофейная немецкая рация, которой пользовались, чтобы слушать сводки из Москвы."Взяли генератор с разбитой немецкой машины после одного из боев, к нему прицепили велосипед, подвешенный между деревьями. Это называлось "крутить динаму"- молодые здоровые партизаны по очереди садились на велосипед, крутили педали — генератор заряжался и работала эта рация", — поясняет Ирина Вабищевич, старший научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея.На счету разгромовцев более 300 подрывов поездов, 14.5 тысяч убитых немцев. 2,5 года партизаны защищали родные села, а в июле 44-го, соединившись с Красной Армией, многие ушли освобождать Европу. Подробнейший архив бригады хранит сведения об операциях и имена подпольщиков-героев. Сегодня и к этим мемориальным плитам обязательно лягут живые цветы.